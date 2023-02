Meteorologii au emis un Cod Galben de viscol in judetul Cluj. Rafalele de vant pot depasi 90-100 km/h, viscolind ninsoarea.Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri, 1 februarie, dimineata, o atentionare nowcasting Cod galben de viscol in zona de munte a judetelor Maramures, Cluj si Bistrita-Nasaud.Potrivit meteorologilor, in judetele ... citeste toata stirea