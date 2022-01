COD Galben de viscol si ninsori la Cluj

Meteorologii au emis o atentionare Cod Galben de viscol si ninsori insemnat cantitative valabila in zona montana din Cluj.Potrivit ANM, in intervalul sambata 22 ianuarie, ora 17:00 - luni 24 ianuarie, ora 10:00, se va semnala viscol si ninsori insemnat cantitative.In intervalul mentionat, in Carpatii Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vantul va avea intensificari, cu rafale ce vor depasi 80...100 km/h, va fi viscol, iar vizibilitatea redusa.Ninsorile vor fi insemnate cantitativ si ... citeste toata stirea