Cod galben de vreme instabila de azi la amiaza pana diseara in Cluj si nu numai, avertizeaza meteorologii.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme instabila valabila de azi la ora 12 pana diseara la ora 21 pentru zona de vest a tarii, inclusiv jumatatea de vest a judetului Cluj. In intervalul mentionat in Oltenia, nord-vestul Munteniei, Banat, Crisana, precum si in Carpatii Occidentali si Meridionali, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ... citeste toata stirea