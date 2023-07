Cod galben de vreme instabila la Cluj, din aceasta dupa-masa pana maine dimineata.Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vreme instabila pentru judetele din Transilvania si Banat, inclusiv Clujul, valabila de azi la ora 17 pana maine dimineata la ora 10, in conditiile in care Clujul e deja azi sub o avertizare cod galben de canicula. Meteorologii se asteapta ca in intervalul si zona mentionata sa inregistreze instabilitate atmosferica temporar accentuata. Astfel, de azi la ora 17 ... citeste toata stirea