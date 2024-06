Cod galben de vreme rea in judetul Cluj! Se anunta vijelii si descarcari electrice

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi si vijelii, valabila astazi, in intervalul orelor 13:00, 26 iunie si 06:00, 27 iunie.In jumatatea vestica a Olteniei, in Banat, Crisana si vestul Transilvaniei, precum si in zona Carpatilor Occidentali si vestul Carpatilor Meridionali vor fi perioade cu ... citește toată știrea