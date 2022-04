Cod galben de vreme rea in jumatatea de vest a judetului Cluj pana diseara.Meteorologii au emis o avertizare meteorologica valabila de azi la ora 13 pana diseara la ora 19, interval in care se asteapta la intensificari ale vantului si manifestari de instabilitate atmosferica in Banat, Crisana si local in Transilvania si Maramures. In intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin intensificari ale vantului cu ... citeste toata stirea