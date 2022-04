Cod galben de vreme severa la Cluj pana maine dimineata, avertizeaza meteorologii, in conditiile in care jumatate din tara se afla sub acest avertisment si mai multe judete din Moldova sunt sub cod portocaliu.Avertizarea e valabila din aceasta dimineata la ora 10 pana maine la ora 6, interval in care sunt asteptate cantitati insemnate de apa si local instabilitate atmosferica temporar accentuata. Astfel, pe parcursul zilei de astazi in Crisana, Transilvania, Maramures, ... citeste toata stirea