COD GALBEN si COD PORTOCALIU de vreme severa in Cluj! ANM anunta viscol la munte si vant puternic in restul zonelor

Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe avertizari cod galben si portocaliu de vreme severa, valabile pentru jumatate de tara, inclusiv in judetul Cluj. Potrivit specialistilor, in zona de munte va fi viscol, cu rafale de peste 100...120 km/h, iar in restul zonelor vant puternic.Cod galben de intensificari ale vantului si viscolInterval de valabilitate: 17 februarie, ora 20 - 20 februarie, ora 10Zone afectate: la munte, la peste 1700 m altitudineLa munte, la altitudini mai ... citeste toata stirea