Meteorologii au emis un Cod Galben de vant in nord-vestul tarii, inclusiv la Cluj.Codul Galben este valabil in perioada 17 februarie, ora 08 - 18 februarie, ora 06.In intervalul mentionat, in nord-vestul tarii vantul va avea intensificari, cu rafale ce vor depasi 55...65 km/h si izolat 70 km/h.Intensificari ale ... citeste toata stirea