Cod PORTOCALIU de canicula in judetul Cluj

In atentia opiniei publiceas Prognoza meteo pentru 29 si 30 iunie, respectiv 1 iulie plaseaza judetul Cluj in cod portocaliu de canicula, din acest motiv, va indemnam sa respectati masurile recomandate de catre specialisti:1a deplasarile sunt recomandate in primele ore ale diminetii sau seara, pe cat posibil prin zone umbrite, alternand deplasarea cu repausul, in spatii dotate cu aer conditionat (magazine, spatii publice);2a evitati aglomeratiile, expunerea la soare, efortul fizic intens ... citeste toata stirea