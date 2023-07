Cod portocaliu de furtuni azi la Cluj, dupa codul galben de instabilitate atmosferica de ieri.Administratia Nationala de Meteorologie a emis in urma cu putine momente o avertizare cod portocaliu de furtuni pentru mai multe judete, inclusiv Clujul, si cod galben de instabilitate atmosferica pentru altele, valabila de azi la ora 14 pana diseara la ora 23. In acest interval, arata meteorologii, in zona de munte, sudul Banatului, in ... citeste toata stirea