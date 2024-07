Cod portocaliu de furtuni in Cluj, in urmatoarele 24 de ore, avertizeaza meteorologii.Instabilitate atmosferica accentuata in mai multe judete din tara in urmatoarele 24 de ore, inclusiv in Cluj, avertizeaza in aceasta dimineata meteorologii de la Administratia Nationala de Meteorologie, au emis o avertizare cod portocaliu, dupa caz cod galben, valabila de azi la ora 10 dimineata pana maine la aceeasi ora, interval in care se asteapta instabilitate atmosferica accentuata, adica furtuni de ... citește toată știrea