Cod portocaliu de furtuni la Cluj

Cod portocaliu de furtuni azi la Cluj, valabil dupa-masa pana aproape de miezul noptii.Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o avertizare cod portocaliu de furtuni valabila pentru vestul tarii, inclusiv Clujul, intre orele 15 si 23. In acest interval meteorologii se asteapta la instabilitate atmosferica accentuata - mai exact, in intervalul mentionat, in Banat, Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei si jumatatea de nord a Moldovei, precum si in ... citește toată știrea