Cod portocaliu de furtuni si vijelii puternice, in Cluj. Avertismentul transmis de meteorologii ANM

Meteorologii ANM au emis marti o noua atentionare cod portocaliu de furtuna valabila in intervalul 2 iulie, ora 10 - 3 iulie, ora 10, in Cluj si alte judete din tara.,,In Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei si Munteniei, jumatatea de nord a Moldovei si local in Banat si in Maramures, vor fi perioade cu averse torentiale, intensificari de scurta durata ale vantului si vijelii, cu ... citește toată știrea