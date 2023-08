Cod portocaliu de inundatii pe Somes, si cod galben pe Cris, in Cluj.Hidrologii avertizeaza ca de azi la amiaza se instituie codul portocaliu pe raurile din bazinele hidrografice Viseu, Iza, Lapus - bazinele superioare si pe afluentii din bazinele mijlocii si inferioare in judetul Maramures, Tur - bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior in judetul Satu Mare, Somesul Mare - bazinul superior si pe afluentii din bazinul mijlociu si inferior - judetul Bistrita-Nasaud, ... citeste toata stirea