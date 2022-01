Cod portocaliu de ninsori moderate si vant puternic pentru jumatatea de vest a Clujului, cealalta jumatate de judet se afla sub cod galben

Cod portocaliu de ninsori moderate si vant puternic pentru jumatatea de vest a Clujului, cealalta jumatate de judet se afla sub avertizare cod galben.Meteorologii au emis doua avertizari de cod galben si respectiv portocaliu pentru mai multe judete, valabile de diseara la ora 23 pana maine la ora 10, interval in care se asteapta la ninsori moderate si intensificari ale vantului in nord-vestul tarii si la munte. "In intervalul mentionat, in nord-vestul tarii si la munte va ninge moderat, iar ... citeste toata stirea