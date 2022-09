COD PORTOCALIU de ploi torentiale si vijelii in judetul Cluj. ANM anunta descarcari electrice

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata, o atentionare meteo Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii in aproape jumatate de tara. Vreme rea se asteapta si in judetul Cluj. Ploile torentiale si vijeliile au facut deja ravagii in mai multe zone.Vremea va fi mai rece decat in mod normal la inceputul lunii septembrie in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi mai mult noros in jumatatea de est a teritoriului si va prezenta innorari ... citeste toata stirea