Prognoza meteo pentru luni, 7 februarie 2022.Desi temperaturile au urcat in valoare fata de saptamana trecuta, vantul isi face simtita prezenta in tot judetul Cluj.Atentie, cod portocaliu de vant puternic si ninsoare in zona Belis, Smida si Marisel.Luni, 7 februarie, in jurul orei 5am. a intrat in vigoare Cod Portocaliu de vant puternic si ninsoare pentru zona sudica a ... citeste toata stirea