Cod Portocaliu de vant puternic si viscol in zona montana a judetului Cluj. Rafalele de vant pot depasi 110 km/h

Alerta de Cod Portocaliu de vant puternic pentru zona de munte a judetului Cluj.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), a emis marti, 17 ianuarie, trei coduri de vant puternic si viscol (Cod Galben, Portocaliu si Rosu). Zona de munte din judetul Cluj se afla sub Cod Portocaliu de viscol si vant puternic.Avertizarea este valabila in intervalul 17 ianuarie, ora 22:00 - 18 ianuarie, ora 14:00.Potrivit meteorologilor, la altitudini de peste 1.800 m in Muntii Apuseni si ... citeste toata stirea