COD PORTOCALIU de vijelii puternice si ploi torentiale, in Cluj. Avertismentul ANM de ultima ora

Un cod portocaliu de vreme rea, vijelii puternice, rafale de vant si grindina, a fost emis de catre meteorologii ANM, luni, pentru judetul Cluj si alte judete din tara. Aversele si celelalte fenomene naturale vor dura in intervalul 15:00 - 23:00.In intervalul mentionat, in Banat, Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei si jumatatea de nord a Moldovei, precum si in Carpatii ... citește toată știrea