COD PORTOCALIU de viscol si ninsori abundente in zona de munte a Clujului! Se va depune un strat de zapada consistent de zapada

Meteorologii Administratiei Nationale de Meteorologie au emis un cod portocaliu de viscol si ninsori abundente in mai multe judete din Romania, inclusiv in zona de munte a Clujului.Concret, in perioada 22 noiembrie, ora 02:00 - 22 noiembrie, ora 20:00, in zona inalta a Carpatilor Meridionali si local in Carpatii Occidentali si Orientali vantul va sufla tare, cu rafale de 80...120 km/h.Meteorologii anunta ca va ... citește toată știrea