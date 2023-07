Avertizare meteo ANM de vijelii si grindina in Romania! Pe harta zonelor afectate de Codul Portocaliu a ajuns si judetul Cluj.A fost emis un cod portocaliu de vreme rea, valabil de astazi, ora 15:00, pana maine, la ora 08:00.In intervalul mentionat in Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumatatea nordica a Moldovei si local in Banat vor fi perioade ... citeste toata stirea