Cod portocaliu de vreme severa in mai multe comune din Cluj in aceste momente.Clujenii din patru comune - Mihai Viteazu, Iara, Moldovenesti si Petrestii de Jos - au primit mesaje Ro-Alert pe telefoanele mobile in care sunt avertizati ca se asteapta un cod portocaliu de vreme severa in zona, cu grindina de dimensiuni medii, averse care vor cumula 40 de litri pe metrul patrat, vijelii si descarcari electrice frecvente. Aceasta in contextul in care judetul se afla sub cod galben de vreme severa ... citeste toata stirea