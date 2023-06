Mai multe judete vor intra sub Cod Rosu, Cod Portocaliu si Cod Galben de ploi torentiale, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. Este primul cod rosu emis anul acesta, in afara de avertizarile nowcastig. Zona de munte a judetului Cluj se afla sub COD PORTOCALIU de ploi torentiale si vijelii, in timp ce restul teritoriului se afla sub cod galben.Un cod portocaliu a intrat in vigoare la ora 10.00 pentru judetele Mehedinti, Gorj, Dolj, Valcea, Caras-Severin, Hunedoara, Sibiu si Alba ... citeste toata stirea