Cod Portocaliu si Cod Galben de ninsori si ploi in Romania. Vezi care dintre avertizarile emise de meteorologi vizeaza Clujul

Meteorologii au emis o avertizare Cod Portocaliu si doua avertizari Cod Galben de ploi si ninsori pentru zilele urmatoare. Avertizarea Cod Galben este valabila de marti, 10 ianuarie, ora 10:00, pana joi, 12 ianuarie, la aceeasi ora.In intervalul mentionat vor fi precipitatii moderate cantitativ, la inceput in vestul, centrul si sudul teritoriului, apoi si in celelalte zone, iar din noaptea de miercuri spre joi, aria acestora va fi in restrangere spre regiunile estice si sud-estice. Local se ... citeste toata stirea