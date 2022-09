Cod portocaliu si galben de furtuni la Cluj

Clujul e sub avertizare de furtuni de amploare, jumatatea de vest e sub cod portocaliu, in vreme ce jumatatea de est - sub avertizare cod galben.Meteorologii au emis o avertizare cod galben si respectiv portocaliu de furtuni pentru mai multe judete din tara, inclusiv Cluj, valabila de azi la ora 17 pana maine seara la ora 21 sau dupa caz maine la amiaza. In acest interval in mai multe judete, care se afla sub avertizare cod portocaliu, valabil pana maine la ora 12, local in Banat, Crisana, ... citeste toata stirea