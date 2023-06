Cod portocaliu si galben de furtuni la Cluj azi, avertizeaza meteorologii.Jumatatea de vest a Clujului e sub avertizare cod portocaliu de vreme severa, in vreme ce jumatatea de est se afla sub avertizare cod galben.In ce priveste codul portocaliu, Administratia Nationala de Meteorologie arata ca de azi la ora 10 pana maine la amiazain jumatatea de vest a Olteniei, sudul Banatului, zona Carpatilor Occidentali, nordul Carpatilor Orientali si vestul Carpatilor Meridionali vor fi observate ... citeste toata stirea