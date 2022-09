Cod Portocaliu si Galben de vijelii, grindina si ploi torentiale in judetul Cluj

Meteorologii au emis joi, 15 septembrie, noi avertizari de vreme severa in mai multe judete, printre care si Cluj.Astfel, in intervalul 15 septembrie ora 17:00 - 16 septembrie, ora 12:00, local in Banat, Crisana, vestul Transilvaniei si nordul Carpatilor Orientali vor fi perioade cu averse torentiale, vijelii puternice, frecvente descarcari electrice si pe arii restranse grindina, zone aflate sub avertizare de Cod Galben. In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inegistra ... citeste toata stirea