Cod rosu de viscol puternic in zona de munte a Clujului, pana diseara.Administratia Nationala de Meteorologie a emis in urma cu putine momente o avertizare cod rosu de viscol puternic si vant in rafale de pana la 135 kilometri pe ora, avertizare valabila pana la ora 22. In acest interval, in zona de munte de peste cota 1.800 de metri, se va semnala viscol puternic, intensificari ale vantului cu rafale care vor depasi 125...135 km/h, zapada puternic troienita, ... citeste toata stirea