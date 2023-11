Meteorologii au emis un Cod Rosu de vreme severa in Romania, valabil intre 26 noiembrie, ora 10:00 - 26 noiembrie, ora 20:00.Vremea foarte aspra va afecta vestul si sudul Olteniei, jumatatea sudica a Munteniei, local in Transilvania si in jumatatea de nord a Moldovei vantul va avea intensificari, cu rafale in general de 50...65 km/h si pe arii restranse va fi viscol si vizibilitate scazuta.De asemenea, in paralel a fost instituit un cod portocaliu de vremea rea, in intervalul 26 noiembrie, ... citeste toata stirea