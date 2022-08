Meteorologii au emis duminica dupa-amiaza o avertizare Cod Rosu de ploi valabila in judetul Cluj. Potrivit ANM, sunt vizate localitatile Fizesu Gherlii si Alunis din judetul Cluj, insa si locuitorii din Cluj-Napoca au parte de o ploaie torentiala, pe alocuri cu grindina.In aceste zone se vor semnala averse torentiale care vor acumula peste 35-40 l/mp, dupa ce in zona avertizata in ultima ... citeste toata stirea