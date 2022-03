CODA, marele castigator al Premiile Oscar 2022. Lista completa a laureatilor

"CODA" a scris istorie duminica seara la cea de-a 94-a gala a premiilor decernate de Academia de film americana, dupa ce a devenit primul lungmetraj produs de o platforma de streaming care a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun film, informeaza site-ul revistei Variety.Aceasta victorie reprezinta o ilustrare perfecta a schimbarii majore care s-a produs in ultimii ani in industria de la Hollywood, o schimbare a felului in care filmele sunt produse si distribuite si care au fost accelerata ... citeste toata stirea