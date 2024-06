CODUL GALBEN de canicula se va mentine si in weekend la Cluj. Avertizari meteo de vreme extrema de la ANM pentru toata tara

Meteorologii au emis avertizari cod rosu, cod portocaliu si cod galben de temperaturi mari si disconfort termic deosebit de accentuat in Romania. Clujul se va afla in acest weekend sub cod galben, valul de caE lduraE se mentEine!Potrivit avertizarii cod galben, valul de caE lduraE se va mentEine astazi in MaramuresE, cea mai mare parte a Transilvaniei sEi local in CrisEana, Oltenia sEi Muntenia, unde temperaturile maxime se vor situa in general intre 31 sEi 34 de grade. Disconfortul termic va ... citește toată știrea