Codul galben de furtuni continua inca cel putin o zi la Cluj, dupa ce meteorologii au prelungit avertizarea pana maine dimineata.Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit avertizarea cod galben de furtuni pentru Cluj, dar si alte judete, de azi la ora 10 pana maine dimineata la aceeasi ora. In acest interval in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice si intensificari ale vantului. In ... citeste toata stirea