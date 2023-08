Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit si extins avertizarile de vreme severa. Astfel, de astazi, de la ora 10.00, pana luni dimineata, este valabil un cod galben de furtuni in judetul Cluj.Codul galben de furtuni este in vigoare in intervalul 6 august, ora 10.00 - 7 august, ora 6.00. In Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei si local la munte vor fi ... citeste toata stirea