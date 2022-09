Codul galben de furtuni si vreme rea a fost extins pana maine seara la Cluj.Administratia Nationala de Meteorologie a extins avertizarea cod galben de vreme rea pentru judetele care se aflau sub aceasta avertizare, de maine la ora 10 dimineata pana seara la ora 22. In acest interval sunt asteptate instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati de apa insemnate in judetele din zona de vest a tarii, inclusiv Clujul. Astfel, in intervalul mentionat, in Banat, Crisana, Maramures, ... citeste toata stirea