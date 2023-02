Codul galben de ninsori abundente si viscol valabil pentru Cluj a fost extins de meteorologi pana maine.Astfel, jumatatea de vest a Clujului e sub avertizare cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol in zona de munte, pana maine dimineata la ora 10. In intervalul mentionat, la munte temporar va ninge, insemnat cantitativ indeosebi in zona Carpatilor Occidentali si in cea din jumatatea de nord a ... citeste toata stirea