Codul galben de vant puternic in zona de vest a Clujului din aceste zile s-a transformat in cod portocaliu.Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit avertizarea de vant puternic valabila pentru mai multe judete, inclusiv zona de vest a Clujului, pana maine; in Cluj avertizarea cod galben s-a transformat in cod portocaliu, valabil de azi la ora 22 pana maine la ora 14. In acest interval sunt asteptate intensificari puternice ale vantului si cantitati insemnate de precipitatii in ... citeste toata stirea