Colegiul Medicilor cere suplimentarea numarului de locuri la rezidentiat pentru medicina de familie. In urmatorii ani peste 5000 de doctori se vor pensiona

Colegiul Medicilor din Romania (CMR) solicita suplimentarea numarului de locuri la rezidentiat aferente specialitatii de medicina de familie, argumentand ca acele 321 de locuri scoase la concurs in acest an sunt insuficiente in conditiile in care, in urmatorii cinci ani, circa 3.000 de medici ar ajunge la varsta de pensionare.Colegiul Medicilor din Romania atrage atentia, intr-un comunicat de presa sambata, ca anul acesta au fost scoase la rezidentiat doar 321 de locuri pentru medicina de ... citeste toata stirea