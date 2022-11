Colete cu droguri de mare risc gasite pe aeroportul din Cluj, erau pregatite pentru export de o firma de curierat rapid.Marfa a fost gasita de inspectorii vamali in urma cu doua zile in urma unui control fozic asupra coletelor pregatite pentru export de catre o firma de curierat rapid, cele doua colete urmau sa fie expediate in Statele Unite. In acestea inspectorii vamali au gasit substante dopante cu grad mare de risc, ... citeste toata stirea