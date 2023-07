Colonia de pe strada Cantonului arata deja ca un mini cartier. Oamenii si-au incropit casele din materiale reciclabile, iar mai nou in fata colibelor au aparut de-a deptul mici curti, cu locuri de parcare pentru masini.Alberto, de pe strada Cantonului, a ingdarit spatiul public si acum are propria curte, unde isi parcheaza masina. "Sunt mai multe astfel de constructii, pentru ca pe strada oamenii deja incep sa o duca mai bine. Sunt multi care au masini si chiar fac transport de persoane in ... citeste toata stirea