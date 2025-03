Comedia MENTORII, pe locul 1 in box office-ul romanesc dupa primul weekend in cinema

Cea mai asteptata comedie a anului, MENTORII, a intrat pe primul loc in box office-ul romanesc, dupa primul weekend de difuzare, arata producatorii de la Magic Maker Media House, casa de productie a grupului Untold. Peste 60% dintre spectatorii care au pasit in cinematografele din Romania, la sfarsitul saptamanii, au ales comedia MENTORII si s-au bucurat de un adevarat maraton de buna dispozitie, plin de umor autentic si ras pana la lacrimi. Filmul a generat in primele zile de la debutul in ... citește toată știrea