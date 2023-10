Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Valeriu Sabin Pocol, comisar in cadrul Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Cluj, acuzat de doua infractiuni de abuz in serviciu prin care "functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit", spun cei de la DNA."In datele de 07.10.2020 si 10.11.2021, inculpatul Pocol Sabin Valeriu, in calitate de comisar in ... citeste toata stirea