Comisia Centrala pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor a prelungit perioada de colectare a datelor din teren.Ultimul termen-limita pentru colectarea datelor impus de Comisia Centrala pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor era data de 17 iulie 2022, insa din cauza ritmului scazut de colectare a datelor in anumite localitati, s-a hotarat prelungirea termenului pana in 24 iulie 2022.Conform hotararii CCRPL, primarii vor avea in considerare termenul revizuit (24 iulie) si vor lua ... citeste toata stirea