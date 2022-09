Compact. Turneul national: PE TINE TE-AM ALES

COMUNICAT:Salut, prieteni de pretutindeni!Cu bucurie si speranta va anuntam ca turneul "Pe Tine Te-am Ales" continua. Eu si colegii mei din Trupa Compact: John, Catalin si Lucas, vom continua povestea frumoasa pe care am inceput-o in primavara acestui an, poveste ce se va intinde pe doua luni de zile si vom poposi la:Sibiu in 8 OctombrieBrasov in 9 OctombrieGalati in 15 OctombrieArad in 21 OctombrieTimisoara in 22 OctombriePloiesti in 28 OctombrieConstanta in 29 OctombrieTg. ... citeste toata stirea