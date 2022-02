Compania auto interesata sa investeasca sume uriase in Romania. A mai tatonat piata locala, dar a ales atunci Turcia

O companie auto se afla in negocieri avansate cu autoritatile romane si ar putea sa produca masini in Romania, in urmatorii ani. Investitorul ar vrea sa inchirieze integral un parc industrial de 150 de hectare, la Cluj. Skoda ar putea fi constructorul interesat de o investitie in Romania, la Cluj, potrivit datelor din piata auto, scrie ZF. Tot Grupul Volkswagen, tot pentru o uzina Skoda s-a mai uitat la Romania in anii 2018-2019, insa la acea vreme decizia initiala a fost aceea de a investi in ... citeste toata stirea