Compania de apa care administreaza reteaua de apa potabila si canalizare din jumatate din judetele Cluj si Salaj baga doua milioane de euro in centrale electrice fotovoltaice, bani de la UE.Compania de Apa "Somes" SA a semnat contractul de lucrari ce vizeaza proiectarea si executia unor centrale electrice fotovoltaice. in valoare de 9,54 milioane de lei plus TVA, adica peste doua milioane de euro. Contractul de lucrari este o componenta a proiectului "Instalare centrala electrica ... citeste toata stirea