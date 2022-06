Compania de Apa "Somes" avertizeaza clujenii sa nu-si ude gradinile cu apa de la robinet, ca altii sa nu ramana fara apa de baut."O data cu venirea sezonului cald, Compania de Apa "Somes" a constatat o crestere tot mai accentuata a consumului de apa in randul populatiei, cu mult peste necesarul strict casnic din perioadele cu regim termic normal", arata Consiliul Judetean, institutie care e principalul actionar al companiei de apa. "Aceasta crestere este inregistrata, in special, in zona ... citeste toata stirea