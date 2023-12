"Este vorba despre proiectul de infrastructura "Sistematizare si deschidere noi drumuri in zona strazilor D. Tautan - D. Mocanu 1 si 2 astfel ca se impune restrictionarea circulatiei auto in data de 06.12.2023, intre orele 8:30 - 11:00 pe str. D. Tautan pentru lucrari de asfaltare", se precizeaza in comunicatul CTP.In acelasi interval orar linia M 22 va circula deviat pe str. A. Iancu ... citeste toata stirea