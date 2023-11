CTP Cluj-Napoca informeaza, in zilele de 30 noiembrie, 1 Decembrie si 4 decembrie 2022, transportul public in municipiul Cluj-Napoca si in Zona Metropolitana Cluj se va desfasura intre orele 6:00 - 23:00, conform programului de transport pentru zilele de duminica. In data de 2 decembrie circulatia va fi conform zilelor de sambata.In ziua de 1 Decembrie 2023, in intervalul orar 08:30 - 09:30, intrucat P-ta Mihai Viteazul va fi inchisa traficului auto general cu ocazia manifestarilor dedicate ... citeste toata stirea